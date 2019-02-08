Реклама известного бренда про мужское лицо возмутила россиян

Российский филиал американской компании по производству спортивной одежды запустил рекламу в поддержку женщин. Однако неоднозначные слоганы вызвали волну общественного недовольства.

Акция Reebok, призванная стереть стереотипы о традиционных «мужских» и «женских» занятиях, стартовала 7 февраля. Компания запустила в соцсетях проект с хэштегом «ни в какие рамки».

Его героями стали чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева и борец ММА Юстына Грачык, а также автор телеграмм-канала Залина Маршенкулова. Публикация изображений с фразой «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» вызвала шквал критики.

Пользователи соцсетей оставили массу негативных комментариев под постами компании. Некоторые указывали, что слоганы призваны создать эпатаж. Спустя время руководство спортивного бренда решило удалить рекламу, рассказывает «ПолитЭксперт».

Отдельные компании успели обыграть нашумевший слоган и предлагали «пересесть с иглы мужского одобрения» на рейс до Вены.