ТЦ проверят после падения двери на ребёнка

Прокуроры Московской области проверят торговый центр в Солнечногорском районе. Там на ребёнка упала металлическая дверь.

Проведение проверочных работ в ТЦ «Идеальный дом» в деревне Юрлово осуществляется силами Подмосковья. Следить также будут в МЧС по области.

Ранее в этом центре на пятилетнего мальчике упал выставочный образец металлической двери. Ребёнок был госпитализирован. У него были обнаружены тяжелые травмы. Из больницы Подмосковья его вертолётом доставили в Москву, пишут РИА Новости.