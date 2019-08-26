ТЦ проверят после падения двери на ребёнка
Прокуроры Московской области проверят торговый центр в Солнечногорском районе. Там на ребёнка упала металлическая дверь.
Проведение проверочных работ в ТЦ «Идеальный дом» в деревне Юрлово осуществляется силами Подмосковья. Следить также будут в МЧС по области.
Ранее в этом центре на пятилетнего мальчике упал выставочный образец металлической двери. Ребёнок был госпитализирован. У него были обнаружены тяжелые травмы. Из больницы Подмосковья его вертолётом доставили в Москву, пишут РИА Новости.
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