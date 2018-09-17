Процент по ипотечным кредитам в России может снизиться до 5-6%
Переход к накопительной ипотеке позволит снизить среднюю ставку по этому виду кредитования до 5-6 вместо 9,57% годовых в России.
Накопительная ипотека - специальная схема, при которой первоначальный взнос на покупку жилья накапливается на специальном депозитном счёте, приносящем определённый доход. Банк предоставляет участникам накопительной ипотеки минимальные процентные ставки, оформляя кредит на упрощённых условиях.
Новый закон об ипотечном кредитовании рассматривается на первом чтении осенней сессии Госдумы, передает «Парламентская газета».
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