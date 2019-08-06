Противников свалки в Шиесе избили частные охранники в масках

В Архангельской области сотрудники ЧОПа избили противников строительства свалки для московского мусора на станции Шиес. В результате двоих активистов госпитализировали: одного с подозрениями на сотрясение головного мозга, другого – с ушибами.

Противники стройки пытались препятствовать проезду КАМАЗа с контейнерами для дизельного топлива. Машину сопровождали 30 охранников. На ней планировали доставить на станцию топливо. При попытке помешать проезду машины активистов избили.

По вызову к месту прибыла полиция и скорая – Илью Архипова и Николая Полутова госпитализировали, сообщается в группе «Мы против свалки в Ленском районе» в социальной сети «ВКонтакте».

На Шиесе около года идут акции протеста против строительства мусорного полигона. На станцию продолжают прибывать новые бригады строителей. Президент России Владимир Путин попросил учесть мнение жителей о строительстве свалки. Верховный суд проводить референдум запретил.