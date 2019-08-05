Против Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в 2018-м году, по версии следствия, выезжал из страны отдыхать на Мальдивские острова по подложным документам.

«В Первое управление организации досудебных расследований Госбюро расследований поступило заявление об осуществлении уголовного правонарушения... из содержания которой следует, что вероятно бывший президент Украины Порошенко П. А. осуществил подделку документов и использовал поддельные документы с целью незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины», — привёл у себя в блоге выдержку из постановления ГБР известный украинский общественный деятель, юрист Андрей Портнов.

В прошлом году журналисты украинской программы «Схемы» представили зрителям расследование, в котором утверждали, что тогда ещё действующий президент Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивском архипелаге под именем Mr. Petro Incognito и отдых ему обошёлся минимум в 500 тысяч долларов. В ответ Порошенко заявил, что отдыхать летал за свои деньги и под своей фамилией.