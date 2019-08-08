Против Apple завели дело в РФ по жалобе «Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против Apple по жалобе разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского». Оно связано с действиями компании на рынке приложений для iOS.

«Касперский» заявил, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, что привело к потере части функционала в новой версии KSK. При этом компания ввела на рынок собственное приложение Screen Time с аналогичными функциями.

В ФАС пришли к выводу, что в действиях компании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. При этом в лицензионном соглашении для разработчиков говорится о праве Apple отклонять любые программы без объяснений.

Как пишут «Известия», дело против компании будет рассмотрено 13 сентября.

«Лаборатория Касперского» подала жалобу в марте. Разработчики указывали, что прежде приложение распространялось более трех лет и не вызывало претензий.