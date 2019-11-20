Протесты в Грузии затянутся надолго

Протестная волна, захлестнувшая Грузию, ещё не скоро спадёт на нет.

Как рассказала экс-спикер парламента страны, глава партии «Единая Грузия - Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, грузинский народ вновь столкнулся с ситуацией, когда безответственное и издевательское отношение власти к народу и оппозиционному полю приводит к беспорядкам на улице и дестабилизации обстановки.

Политик отметила, что оппозиционные партии вышли на улицы для того, чтобы гарантировать справедливые выборы. Однако несмотря на то, что митинги продолжатся до победного конца, это никак не затронет российских туристов, отмечают «Известия».

Акции протеста у здания парламента Грузии начались с 14 октября и продолжаются до сих пор.

Ранее национальный банк Грузии завил о возможных потерях в $200–300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.

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