Протесты во Франции продолжатся до «победного»

Протесты во Франции продолжатся до «победного»

фото: Noi.md

Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек.

Поводом для всеобщей забастовки стала пенсионная реформа, затеянная лидером Пятой республики Эммануэлем Макроном.

Она назревала уже давно. Однако время для осуществления непопулярной меры оказалось неудачным - сразу же после продолжительной забастовки «жёлтых жилетов», пишет «РИА Новости».

Протесты продолжаются в Париже, Лионе, Бордо, Нанте и других городах Франции. В полицию летели дымовые шашки, а правоохранители в свою очередь применили слезоточивый газ. Причем по уверениям протестующих, митинги будут продолжаться до конца - пока власти не откажутся от реформы.

Ранее Францию сотрясали «желтые жилеты». В демонстрациях участвовало, - по официальным данным, десятки тысяч человек по всей стране.

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