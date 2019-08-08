Протестные акции в Москве расследует главное управление СКР

Уголовные дела, возбуждённые по статьям «организация массовых беспорядков» и «применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», решено передать из московского главка Следственного комитета России (СКР) в центральный аппарат, такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Председатель СК РФ А.Бастрыкин провел оперативное совещание, где заслушал доклады о ходе расследования уголовных дел о массовых беспорядках в центре Москвы, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также о легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата СК России, следователи ГСУ СК России, руководство и следователи ГСУ СК РФ по Москве», — говорится в сообщении пресс-службы главного следственного ведомства.

Также отмечается, что уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка было решено объединить в одно производство. В настоящее время по нему проходят девять фигурантов: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Ещё двое установленных участников событий 27 июля находятся в розыске

«Следствие тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков. Также будут исследоваться кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа. В связи с участием в массовых мероприятиях 3 августа уже допрошено в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных в административном порядке. Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние», — указано в сообщении пресс-службы СК РФ.

Массовые протестные акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму состоялись в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По данным правозащитников, в них суммарно было задержано более 2500 участников, в свою очередь, по данным столичной полиции, на двух акциях в сумме было задержано менее 2000 человек.