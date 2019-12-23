Просроченные конфеты подарили челябинским детям

В одном из детских садов Челябинска детям подарили просроченные новогодние подарки.

Мама одного из воспитанников дошкольного учреждения развернула одну из конфет и увидела на ней плесень. Как выяснилось, сладости были просрочены на шесть месяцев, срок их годности вышел в июне.

Однако поставщик конфет решил наклеить на упаковку подарка поддельный срок годности.

В настоящее время по данному факту ведется разбирательство, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось ранее, россияне в текущем году готовы потратить на новогодние подарки для детей в среднем 1,6 тыс. рублей, что на треть больше показателя 2018 года.

Как сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, в эту сумму входит подарок без учета сладостей. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев. Для девочек, как правило, покупают коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов.

Также родители выбирают электронику, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие, сообщают «Известия».

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