Прошедших перестройку хотят отнести к льготникам

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести новую категорию льготников – «жертвы перестройки». Парламентарий считает, что пострадавшие из-за реформ во второй половине 1980-х годов получили тяжелые заболевания или рано ушли из жизни.

Предложение ввести новую категорию льготников политик направил министру труда Максиму Топилину. Чернышов в письме назвал перестройку крупнейшей катастрофой для жителей СССР. Он отметил, что ее жертвами стали в основном граждане с 25 до 45 лет.

Законодатель подчеркнул, что в перестройку произошло падение рождаемости, а смертность наоборот возросла. При этом многие «жертвы перестройки» приобрели серьезные болезни или вовсе рано ушли из жизни, пишет RT.

За столь серьезные испытания таким гражданам Чернышов предлагает предоставлять льготы и субсидии. Какие именно, в письме не уточняется.

Ранее актриса Чулпан Хаматова поблагодарила Михаила Горбачева за работу на посту президента СССР. На его дне рождения она вспомнила, как приходилось быть «серостью», чтобы чего-то достичь.