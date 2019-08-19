Пропавшую в лесу девочку вторые сутки ищут около 700 человек

Около 700 человек вторые сутки участвуют в поисках 5-летней девочки в Нижегородской области. Девочка ушла из дома около 14:00.

В поисках ребёнка принимают участие сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, военнослужащие, а также волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Рысь» и «Волонтер».

«Нам на помощь из Москвы прилетели два вертолета поисково-спасательного отряда "Ангел", с них осматривают территорию. Силовики используют тепловизоры. Водолазы обследовали озера, использовалась и лодка с эхолотом. Искать девочку помогают и собаки", ― рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Он также рассказал, что спасатели нашли в лесу свежие детские следы, которые могут принадлежать пропавшему ребёнку. По версии спасателей, девочка может бояться мужских голосов и звуков техники.