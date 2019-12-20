Пропавший фигурант «московского дела» найден в Курске

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов, которого суд приговорил к 1 году колонии, этапирован в СИЗО-1 города Курска, сообщила «МБХ медиа» зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Ранее его адвокат сообщил о пропаже молодого человека из СИЗО «Бутырка».

Отметим, что срок подачи апелляции на приговор Чирцова еще не прошел, а это значит, что этапировать его сотрудники ФСИН не имели права.

Никиту Чирцова задержали 28 августа в Минске и выслали в Москву из-за того, что он находился в базе розыска МВД России по делу о применении насилия в отношении представителя власти и участии в массовых беспорядках. Через два дня после того, как Чирцов вернулся в Россию, его задержали.

По версии обвинения, Чирцов применил насилие к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) — умышленно толкнул полицейского двумя руками в грудь на акции 27 июля. Чирцов вину он отрицает, а пострадавший полицейский на одном из заседаний сказал, что не почувствовал боли, а «просто попятился назад».

Напомним, 27 июля в сердце столицы состоялась очередная несогласованная с властями акция протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе митинга были задержаны около 1,3 тысяч человек.

После этого СКР возбудил скандальное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. 7 человек приговорили по этому делу к различным срокам, еще 11 находятся под следствием. Преследование пяти фигурантов дела прекратили.

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