В промышленный Подольск инвестировали более 1 млрд рублей
Порядка 1,2 миллиарда рублей инвестировали в строительство универсального индустриального здания на территории логистического промышленного парка «Валищево» в подмосковном Подольске.
Застройщиком является компания «Проект-Девелопмент».
Площадь нового объекта составляет более 52 тысяч квадратов.
По данным Минстроя, открытие нового здания позволит создать 630 рабочих мест в городе, сообщает «Подмосковье сегодня».
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