Прокуратура Швейцарии заподозрила двоих россиян в атаке на WADA
Двоих россиян, задержанных весной 2018 года в Нидерландах, подозревают в шпионаже в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявила прокуратура Швейцарии.
Дело в отношении россиян заведено в марте 2017 года. Они были задержаны за попытку получить данные из лаборатории в Шпице, где исследуют вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Задержание россиян произошло весной 2018 года в Гааге. При себе у обвиняемых нашли оборудование для взлома компьютерных сетей, пишет «Новая газета».
Систему WADA взломали во время Олимпийских игр в Бразилии. Тогда произошла утечка секретных медицинских данных некоторых спортсменов, которые могли быть причастны к употреблению допинга.
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