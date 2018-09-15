Прокуратура Швейцарии заподозрила двоих россиян в атаке на WADA

Двоих россиян, задержанных весной 2018 года в Нидерландах, подозревают в шпионаже в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявила прокуратура Швейцарии.

Дело в отношении россиян заведено в марте 2017 года. Они были задержаны за попытку получить данные из лаборатории в Шпице, где исследуют вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Задержание россиян произошло весной 2018 года в Гааге. При себе у обвиняемых нашли оборудование для взлома компьютерных сетей, пишет «Новая газета».

Систему WADA взломали во время Олимпийских игр в Бразилии. Тогда произошла утечка секретных медицинских данных некоторых спортсменов, которые могли быть причастны к употреблению допинга.