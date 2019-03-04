В морге на Дальнем Востоке ввели «самообслуживание»

В морге на Дальнем Востоке ввели «самообслуживание»

Прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО) начала проверку в связи с сообщениями о полном самообслуживании в морге и отказом жителям в транспортировке тел.

Жалобы от жителей ЕАО на нарушение законодательства стали поступать в конце февраля. Гражданам отказывали в транспортировке тел и просили самостоятельно привозить погибших в морг. Убирать трупы в холодильник гражданам также приходилось самим, пишут «Известия».

По законодательству, транспортировка в морг должна осуществляться специализированным транспортом. Последующий вывоз тел в морг проводится на основании договора на оказание ритуальных услуг.

В феврале жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства. Она не смогла похоронить его на кладбище, так как с нее потребовали 50 тыс. рублей.

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