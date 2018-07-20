Прокуратура Москвы проверит «Натали Турс»

Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности компанией «Натали Турс», прекратившей свою деятельность, заявила официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, с результатами проверки ознакомится прокурор Москвы Владимир Чуриков.

В начале июля руководство «Натали Турс» объявило компанию банкротом. При этом все подтвержденные туры были аннулированы, сообщает «Федерал пресс».