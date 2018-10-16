Прокуратура Германии оштрафовала Audi за дизельный скандал

Прокуратура Германии обязала Audi выплатить штраф в размере 800 млн евро за установку на дизельных автомобилях программного обеспечения, которое занижало показатели вредных выбросов. В Volkswagen полагают, что штраф повлияет на годовую прибыль компании.

Немецкий автомобильный гигант согласился с решением прокуратуры Мюнхена. Штраф включает выплату 5 млн евро за «халатное нарушение правил» и 795 млн евро за противоправное получение выгоды, сообщает РБК.

В Volkswagen ожидают, что выплата штрафа отразится на финансовых показателях концерна и повлияет на отчетность за текущий год.

В июне Volkswagen, подразделением которого является Audi, был признан виновным в махинациях, которые имели место в 2007-2015 годах. Производителя обвиняли в манипуляциях с занижением показателей вредных выбросов для обхода экологических тестов в США. В апреле концерн договорился о выкупе машин у потребителей и выплате компенсаций.

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