Производители продуктов питания предупредили о росте цен
В результате повышения ставок экологического сбора могут вырасти потребительские цены на продукты питания. Об этом говорится в письме исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова, адресованного правительству.
Увеличение сборов также сократит инвестиции в компании на развитие системы переработки отходов. Мамонтов просит правительство повышать ставки постепенно в течение трех лет.
В частности, он говорит об инициативе Минприроды повысить экосбор для упаковок из алюминия и полимера. Ставки сбора могут вырасти с 2 тысяч рублей до 20 тысяч и с 4 тысяч рублей до более 10 тысяч соответственно.
По мнению Мамонтова, повышение ставок является попыткой поддержать за счет других производителей неэффективные компании, занимающиеся утилизацией. В пресс-службе правительства сообщили «Коммерсанту», что письмо не поступало.
Минприроды предложило с 2019 года увеличить экологические сборы для 54 групп товаров и упаковок, которые подлежат утилизации. В этот перечень могут войти сигареты, соответствующую инициативу Минздрав направил в ведомство.
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