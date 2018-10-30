Производители продуктов питания предупредили о росте цен

В результате повышения ставок экологического сбора могут вырасти потребительские цены на продукты питания. Об этом говорится в письме исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова, адресованного правительству.

Увеличение сборов также сократит инвестиции в компании на развитие системы переработки отходов. Мамонтов просит правительство повышать ставки постепенно в течение трех лет.

В частности, он говорит об инициативе Минприроды повысить экосбор для упаковок из алюминия и полимера. Ставки сбора могут вырасти с 2 тысяч рублей до 20 тысяч и с 4 тысяч рублей до более 10 тысяч соответственно.

По мнению Мамонтова, повышение ставок является попыткой поддержать за счет других производителей неэффективные компании, занимающиеся утилизацией. В пресс-службе правительства сообщили «Коммерсанту», что письмо не поступало.

Минприроды предложило с 2019 года увеличить экологические сборы для 54 групп товаров и упаковок, которые подлежат утилизации. В этот перечень могут войти сигареты, соответствующую инициативу Минздрав направил в ведомство.