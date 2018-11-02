Производители касс попросили плату за перенастройку под новый НДС

Производители кассового оборудования стали уведомлять компании о том, что за перенастройку аппаратов под новый НДС нужно заплатить. К 1 января требуется переоборудовать 2,7 млн касс.

С начала 2019 года налог на добавленную стоимость в России вырастет с 18 до 20%. Согласно закону, ставка печатается на чеке. Это вызвало необходимость перепрошить устройства под новую ставку НДС. За обновление программного обеспечения производители неожиданно попросили плату.

Один из крупнейших в России производителей касс компания «Эватор», в частности, уведомила партнеров о необходимости приобрести специальное приложение для автоматической перенастройки ставки НДС. Подписка стоит 2 тыс. рублей и действительна в течение года. Для оборудования, произведенного после января 2019 года, эта функция станет бесплатной.

Другой производитель контрольно-кассовой техники – «Штрих-М» - также предложил клиентам купить программное обеспечение за 800 рублей или лицензию на год за 900 рублей, пишет РБК.

Указание в чеках старой ставки НДС грозит штрафом. Согласно п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, это нарушение повлечет взыскание с должностных лиц от 1,5 до 3 тыс. рублей, с юридических – от 5 до 10 тыс. рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость «Ростех» переведет владельца «АвтоВАЗа» в юрисдикцию России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО