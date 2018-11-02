Производители касс попросили плату за перенастройку под новый НДС

Производители кассового оборудования стали уведомлять компании о том, что за перенастройку аппаратов под новый НДС нужно заплатить. К 1 января требуется переоборудовать 2,7 млн касс.

С начала 2019 года налог на добавленную стоимость в России вырастет с 18 до 20%. Согласно закону, ставка печатается на чеке. Это вызвало необходимость перепрошить устройства под новую ставку НДС. За обновление программного обеспечения производители неожиданно попросили плату.

Один из крупнейших в России производителей касс компания «Эватор», в частности, уведомила партнеров о необходимости приобрести специальное приложение для автоматической перенастройки ставки НДС. Подписка стоит 2 тыс. рублей и действительна в течение года. Для оборудования, произведенного после января 2019 года, эта функция станет бесплатной.

Другой производитель контрольно-кассовой техники – «Штрих-М» - также предложил клиентам купить программное обеспечение за 800 рублей или лицензию на год за 900 рублей, пишет РБК.

Указание в чеках старой ставки НДС грозит штрафом. Согласно п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, это нарушение повлечет взыскание с должностных лиц от 1,5 до 3 тыс. рублей, с юридических – от 5 до 10 тыс. рублей.