Производитель SSJ 100 объяснил высокий ценник на полеты

«Гражданские самолеты Сухого» прокомментировал выводы ФАС о стоимости перелетов на самолетах SSJ 100. По мнению производителя, ценник обусловлен высокими расходами на обслуживание.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выяснила, что перелет на российских Sukhoi Superjet 100 стоит на 20% больше, чем на Airbus и Boeing из-за дорогого обслуживания и длительных простоев SSJ-100 из-за ремонта и ожидания запчастей.

«Прежде всего в вопросах ценообразования многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний. Авиакомпания "Аэрофлот" никогда не была лоукостером, а позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что соответствующим образом отражается на цене билетов», заявилили РИА «Новости» в пресс-службе производителя.

При этом, по мнению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, с точки зрения пассажировместимости сравнивать «Сухой» нужно не с Airbus и Boeing, а с Embraer 190. Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 километров.

Это первый авиалайнер, разработанный в современной России. В небо его запустили в 2008 году, а в 2011 году ввели в коммерческую эксплуатацию. Он должен был стать символом возрождения гражданской авиации, но что-то пошло не так. Самолет ругают за регулярные поломки отечественные и зарубежные авиаперевозчики. В Европе отказываютсялетать на «Суперджетах».

Несмотря на это к 2021 году планируется запуск российского авиалайнера нового поколения МС-21.