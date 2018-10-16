ФАС прогнозирует падение цен на авиаперелеты в Крым

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прогнозирует снижение стоимости авиаперелетов в Крым. Причиной тому станет открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив, заявили в ведомстве.

«Считаем, что это возможно, потому что существует конкуренция. Дополнительные условия для железнодорожного транспорта конечно оказывают решающие влияние и на авиасообщение», - сказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, в случае, если железнодорожники продолжат совершенствовать тарифную политику, то это окажет стимулирующее влияние на авиакомпании. В настоящее время между российскими авиаперевозчиками, осуществляющими полеты в Крым, существует достаточная конкуренция, отметил представитель ведомства.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров с Краснодарским краем. Его протяженность составляет 19 километров. Автомобильная трасса имеет четыре полосы движения пропускной способностью до 40 тысяч машин в сутки. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года. В настоящее время идет возведение железной дороги через пролив. Ее строительство завершится к 2019 году, уточняет РИА Новости.