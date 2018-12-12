Прогноз «Сбербанка» по курсу рубля всерьез огорчил россиян

Прогноз «Сбербанка» по курсу рубля всерьез огорчил россиян

«Сбербанк» изменил прогноз по курсу валют и инфляции на 2019-2020 годы. Прыдыдущие ожидания банка выглядели более оптимистично.

Как следует из презентации директора департамента стратегии и развития «Сбербанка» Екатерины Латыповой, курс доллара составит 65-70 рублей. Ранее банк прогнозировал курс на уровне 66,5 рублей за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.

Инфляция может вырасти до 5%, что несколько выше представленных ранее ожиданий, пишет ТАСС. Инфляцию ожидали в пределах 4,4% на конец 2019 года и 4% - на конец 2020 года.

Нефть марки Urals будет 60-65 долларов, считают в «Сбербанке». Рост ВВП, по подсчетам банка, останется прежним – 1,4-2%.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России попала в «застойную яму». Он указал, что в 2018 году рост экономики составит 1,6%, что ниже официального прогноза.

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Места: Россия
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