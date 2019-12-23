Профстандарт для преподавателей вузов могут отменить

В России предложено отменить профстандарт для преподавателей вузов, который ограничивает работу педагогов, не имеющих ученой степени.

Инициатива поступила от Совета Федерации. Информацию подтвердили в Минобрнауки. Как сообщила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, «это логичное решение, при котором в любом вузе страны в учебном процессе со студентами смогут полноценно работать не только преподаватели со степенью, но и педагоги-практики».

По ее словам, профстандарт негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов, поскольку ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, в то время как специалитет и магистратура им и вовсе были недоступны.

Профстандарт был утвержден приказом Минтруда в 2015 году и носил рекомендательный характер, а с нового года должен был стать обязательным для всех преподавателей высшей школы, сообщают «Известия».

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