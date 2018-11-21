Профилактика абортов войдет в перечень услуг НКО

Минэкономразвития разработало проект документа, согласно которому в перечень общественно значимых услуг, оказываемых некоммерческими организациями (НКО), войдет профилактика прерывания беременности. Это обеспечит НКО получение дополнительных госсубсидий и льгот.

Перечень полезных услуг для социально ориентированных НКО состоит из 20 пунктов. Среди них – помощь инвалидам, пожилым людям, семьям с детьми, имеющими ограничения по здоровью, оказание услуг по профилактике курения, алкоголизма и наркомании.

Ведомство предложило дополнить список услугами, направленными на профилактику абортов. Постановление может вступить в силу в январе 2020 года, однако окончательное решение о внесении изменений примет правительство, отмечают «Известия».

С 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому исполнителем социально полезных услуг признается НКО, которая в течение года и более оказывала услуги надлежащего качества и не выполняла функции иностранного агента, не имела долгов по налогам. Такие НКО вносят в специальный реестр, каждые два года они обязаны подтверждать свой статус. Для НКО из этого перечня предусмотрены льготы и преференции, включая субсидии из бюджетов разных уровней. Сейчас в России действуют 171 НКО.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что в городе ежегодно делают 20 тыс. абортов. Женщины идут на этот шаг из-за нехватки денег и отсутствия поддержки.