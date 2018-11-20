Профессоров и доцентов в России проверят по штрих-коду

Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа, который предлагает ввести QR-коды для аттестатов о присвоении ученых званий профессора и доцента.

С помощью двумерного матричного штрихового кода можно узнать полную информацию о присуждении звания. Отсканировав мобильным телефоном QR-код и перейдя по ссылке на сайт Высшей аттестационной комиссии, человек получит сведения о научной специльности, по которой присвоена степень, об организации, представившей соискателя к защите.

Как уточняют в ведомстве, новые аттестаты будут иметь более высокую степень защиты. Это исключит вероятность использования поддельных сертификатов, отмечает ТАСС.

Общественное обсуждение нормативного акта завершится 5 декабря. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже в апреле 2019 года.

Ранее в России был принят закон, предусматривающий наказание за рекламу о написании дипломов и диссертаций. Штраф для физлиц составляет 2,5 тыс. рублей, для юрлиц – до 500 тыс. рублей.