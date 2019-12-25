За 10 лет профессию сменил каждый третий россиянин

Треть жителей России кардинально сменили сферу деятельности за последние 10 лет.

Согласно исследованию компании HeadHunter, больше половины россиян сделали это из-за маленькой зарплаты. 33% опрошенных указали, что они кардинально сменили профессию за последнее десятилетие, 24% сообщили, что ушли в смежную сферу, а 28% россиян задумываются об этом.

Основные причины смены рода деятельности - желание больше зарабатывать (56%), а также разочарование в профессии и усталость от рутины (25%), сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, самыми востребованными в 2020 году будут профессии водителя, разнорабочего, официанта, повара, курьера и продавца. Соответствующее исследование провел сервис подбора персонала «Работа.ру».

В следующем году будет высокий спрос на узкопрофильных специалистов. Предпринимателей заинтересуют профессии в сферах онлайн-маркетинга, IT и HR, пишет «ПолитЭксперт».

В исследовании сказано, что многие профессии будут меняться в зависимости от уровня развития технологий, но большинству специальностей бояться нечего – роботы не отнимут у них работу.

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