Профессии водителя и продавца в России скоро исчезнут

Профессии водителя и продавца в России скоро исчезнут

В ближайшем будущем в России перестанут быть востребованы такие профессии, как водитель и продавец. Это связано с тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.

Об этом рассказал глава представительства Singularity University (Университета Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

«Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире - это продавцы и водители», - сообщил он.

По словам Кузнецова, наибольшее количество автоматических сервисов направлены на вытеснение именно этих профессий. Под возможное исчезновение попадают такие виды работ, где от сотрудника требуется выполнение простого навыка, пишет РИА Новости.

Он добавил, что в современном мире новые технологии появляются в два-три раза быстрее, чем сто лет назад.

В Агентстве стратегических инициатив полагают, что в течение 12 лет исчезнут 56 профессий. В их число попадут бухгалтеры, турагенты, почтальоны, инспекторы ДПС и другие.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что роботы смогут заменить лишь 2% профессий.

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