«Силовые машины» пожаловались на проблемы во Вьетнаме из-за санкций

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой пересмотреть условия строительства ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Из-за санкций компания потеряла полтора десятка контрагентов и рискует получить штрафы.

В «Силовых машинах» рассказали, что строительство двух энергоблоков может затянуться на полтора года. Перенос сроков грозит штрафами для компании: за каждый день просрочки придется платить по 200 тыс. долларов за один энергоблок.

В аппарате Акимова подтвердили, что заседание межправкомиссии состоится в конце октября, однако уточнять повестку не стали.

«Силовые машины» строят ТЭС по контракту стоимостью 930,6 млн долларов, в рамках которого отвечают за проектирование и поставку оборудования, организацию финансирования. Первый энергоблок должны ввести в конце октября, второй – в конце февраля 2019 года. В компании заявляют, что задержка может составить 18 месяцев по одному блоку и 15 месяцев – по второму.

Основная проблема возникла из-за невозможности взаиморасчетов, так как вьетнамские банки не имеют отработанной схемы трансакций с санкционными компаниями, пишет «Коммерсантъ». Выходом из ситуации может стать заключение допсоглашения, которое будет предусматривать переход на расчеты в евро.

Компания попала под санкции США в январе 2018 года. Американским гражданам запрещено заключать любые сделки с «Силовыми машинами».

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