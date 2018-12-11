Продукты Росгвардии навредили Алексею Навальному на миллион

Люблинский суд Москвы 11 декабря принял к производству иск о взыскании с опппозиционера Алескея Навального компенсации в размере 1 млн рублей. Истцом выступил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Его адвокат, Шота Горгадзе, рассказал, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был составлен после высказываний Навального о завышении закупочных цен на продукты питания для Росгвардии.

«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его (Навального – прим.) словам, объедает своих сотрудников», - сказал Горгадзе.

В случае победы взысканные средства будут направлены в один из детских домов, пишет «Новая газета».

Напомним, ранее Навальный заявил, что с 2017 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов». После этого закупочные цены на базовые продукты подскочили в несколько раз. Владельцем компании является Борис Кантемиров – он занимал должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД. Главнокомандующим внутренними войсками МВД был в то время Виктор Золотов.

Накануне сообщалось, что ФСБ обратилась в ФАС с просьбой проверить контракты между Росгвардией и «Дружбой народов». ФСБ считает, что мясокомбинат мог незаконно завысить цену на продукцию, являясь торговым посредником между производителем и Росгвардией.