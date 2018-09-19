Продукция заключенных РФ поступит в продажу по специальным ценам

В России собираются продвигать товары, изготовленные заключенными.

Глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил, что на производствах в некоторых колониях уже существует лёгкая промышленность, например, предприятия по деревообработке или выпечке хлеба.

Он добавил, чтобы изготавливаемую в учреждениях ФСИН продукцию закупали активнее, развивая при этом производство и пополняя бюджет региона, необходимо продвигать её с помощью рекламы и презентаций.

Для ознакомления с условиями сотрудничества, перечнем производственных площадей, каталогом товаров и прайсами учреждений ФСИН по всей России будет разработан специальный ресурс, который станет диалоговой площадкой между предпринимателями, рассматривающими варианты сотрудничества, и учреждениями ФСИН России.

Андрей Кутепов отметил, что в первую очередь нужно регламентировать на законодательном уровне, как ФСИН будет сотрудничать с бизнесом, а для этого надо, в том числе, прописать порядок заключения договоров между ФСИН и коммерческими предприятиями.

Список инициатив Андрея Кутепова касается также бывших заключённых.

Чтобы после освобождения из мест лишения свободы они не остались без работы, парламентарий предлагает предоставлять предприятиям различных форм собственности квоты для их трудоустройства, передает «Парламентская газета».