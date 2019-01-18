Из продуктовых магазинов в РФ могут убрать пиво и сигареты

Алкогольную и табачную продукцию предложили запретить продавать в обычных магазинах. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Парламентарий настаивает, что табак и алкоголь необходимо продавать только в специализированных магазинах. Вход несовершеннолетним лицам в такие торговые точки будет запрещен.

Запрет на продажу алкоголя и табака в обычных магазинах уменьшит число спонтанных покупок, уверен депутат. Отсутствие такой продукции не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.

«Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — заявил Свинцов.

Депутат уточнил, что в специализированных магазинах не должны продаваться другие товары, кроме сопутствующих, например, зажигалки. Закрываться такие места торговли будут ночью, когда продавать алкоголь нельзя, а торговля табаком нерентабельна, пишет RT.

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