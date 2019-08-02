Суд продлил арест известному девелоперу Альберту Худояну

Тверской районный суд Москвы 2 августа продлил срок содержания под стражей для владельца компании Optima Development Альберта Худояна, который проходит обвиняемым по статье «Мошенничество». Бизнесмену инкриминируют хищение трёх земельных участков у компании на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей.

По версии следствия, сам Худоян, задержанный 14 июня, является организатором преступления, а его исполнители не установлены. Именно это обстоятельство обвинение использует как повод для содержания предпринимателя под стражей. Следователи настаивают на том, что будучи на свободе Худоян может оказывать влияние на фигурантов и следствие.

Защита Худояна попросила суд отложить слушание по продлению меры пресечения, так как самого подсудимого в зале заседания не было — он находится в больнице при СИЗО №2 Бутырка, куда попал с гипертоническим кризом.

«Худоян страдает ишемической болезнью сердца, ему неоднократно проводились операции на сердце по стентированию сосудов, о чем с нашей стороны были представлены соответствующие документы, — заявил прессе адвокат Худояна Александр Забейда. — Однако… суд проигнорировал данное обстоятельство, указав в решении, что какой-либо информации о медицинских фактах, препятствующих содержанию бизнесмена под стражей, сторонами не представлено».

Адвокат также напомнил, что Худояну фактически инкриминируется совершение экономического преступления в сфере предпринимательской деятельности, что само по себе должно служить безусловным основанием для отказа в содержании в СИЗО — такова позиция судов высших инстанций, а также главы государства.

«С решением суда не согласны, будем его обжаловать», — заключил адвокат Александр Забейда.