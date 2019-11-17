Продавец костюмов со свастикой предстал перед судом

Продавец костюмов со свастикой предстал перед судом

Фото: Lentka

В Орловской области суд оштрафовал на тысячу рублей местного индивидуального предпринимателя за продажу в «Детском мире» спортивных костюмов с нашивками, на которых были символы, «схожие с нацистской символикой».

Соответствующую информацию «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда.

Согласно материалам, некий Бабаев Р. М. в суде свою вину признал. Он объяснил, что при закупке партии детской одежды в Москве, он приобрел спортивные костюмы с другими нашивками, однако товар приобретался оптом, поэтому проверить каждый комплект было невозможно.

Впредь предприниматель пообещал быть внимательнее.

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