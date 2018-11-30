Продажу «красивых» автономеров узаконят в новом году

Минэкономразвития с нового года планирует узаконить продажу «красивых» номерных знаков в интернете. Их станут реализовывать посредством специальных аукционов.

Разработкой проекта постановления занимается Минэкономразвития вместе с МВД. Новый документ будет представлен правительству в сентябре 2019 года. Ведомствам предстоит разрешить ряд вопросов: как будут отбирать номера, кто станет контролировать проведение аукционов.

Сейчас обсуждается три схемы продажи «красивых» автономеров. Первый вариант предусматривает продажу всех номеров. Те, которые никто не купит, будут выдавать в ГИБДД. Согласно второй схеме, лотом станут только «красивые» знаки. Третий вариант – покупатель сможет заказывать номера с необходимым набором букв и цифр, пишут «Известия».

Чиновники пытаются узаконить продажу номеров с 2010 года. В интернете расценки варьируются от 20 тыс. рублей до 3 млн. Самыми дорогими являются номера с буквами ХХХ (3 млн рублей), ААА (от 1 млн рублей) и ООО (от 200 тыс.).

Практика продажи номеров для автомобилей широко распространена в мире. Так, в Бельгии номера стоят 2 тыс. евро, в Дании желаемое сочетание букв и цифр обойдется в 1 тыс. евро.