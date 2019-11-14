Продажу билетов на матчи ужесточат

Серьезное повышение штрафов за торговлю фальшивыми билетами на спортивные мероприятия намерены обсудить в ближайшее время депутаты Госдумы РФ.

«Будем законодательно ужесточать меры против нелегальной продажи», — заявил зампред комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев сказал, что нынешние штрафы для спекулянтов не сопоставимы с объемом незаконной прибыли жуликов.

Поводом для этого стал инцидент на матче Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус», когда сотни футбольных болельщиков не смогли попасть на игру из-за того, что купили фальшивые билеты у мошенников, сообщают Известия.

В настоящее время административный штраф для юрлиц в этом случае составляет 100 тыс. рублей.

Читайте нас в мобильном приложении