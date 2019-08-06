Продажи российской нефти побили почти 30-летний рекорд

Аналитическое агентство Argus сообщило о рекордной «премии», с которой в Средиземноморском регионе на прошлой неделе торговалась российская нефть марки Urals. Премия составила 1,3 доллара за баррель, реализовано же ее было 80 тысяч тон. Сами аналитики назвали этот показатель рекордным с момента начала наблюдений в 1990 году

При этом аналитики предположили, что львиную долю в таком ценообразовании сыграла информация о снижении поставок нефти из Новороссийска — примерно на 7% в августе относительно июля.

«В текущих реалиях эскалации и напряжённости в районе Персидского залива, отмена исключений по поставкам Иранской нефти, а также продолжение давления на венесуэльский нефтяной экспорт создаются условия дефицита так называемой «тяжелой нефти», — рассказал «Русской Планете» генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев. — В результате того, что обычно российская нефть марки Urals, торгуется с дисконтом к Brent, она пользуется высоким спросом в том числе в США»

Однако долгосрочный тренд на укрепление нефтяной премии Urals вряд ли ожидается, заметил эксперт, ведь сейчас практически во всех странах мира (и Россия в этом плане не является исключением) ужесточаются требования к качеству сырья и, в частности, к содержанию в нём серы.