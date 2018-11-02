Продажи Kia в России за десять месяцев выросли на 39%

Корпорация Kia с января по октябрь 2018 года увеличила продажи автомобилей на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За десять месяцев в России продано 188,5 тысячи автомобилей, говорится в сообщении Kia Motors Rus.

Рекорд среди моделей компании установила Kia Optima. Только в сентябре седан приобрели 2,679 тысячи покупателей. Этот показатель на 69,3% выше, чем годом ранее.

В число лидеров по росту продаж вошел кроссовер Sorento Prime. Его продажи увеличились на 55%. Самая компактная машина Kia Picanto продемонстрировала рост на 50%.

Лидером в российской линейке моделей остается Rio, пишет Агентство экономической информации «Прайм». Она является самой популярной иномаркой в России. В октябре Rio приобрели 7,899 тысячи покупателей. Всего с начала 2018 года было реализовано 82,97 тысячи автомобилей данной модели, что на 13% выше показателя за десять месяцев 2017 года.