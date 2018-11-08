Продажи машин премиум-класса в РФ выросли на 9%

Продажи автомобилей премиальных брендов в России в октябре выросли на 9% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

В течение месяца россияне приобрели 13,109 тысячи единиц машин дорогих брендов. Премиум-сегмент демонстрирует самый большой рост, чем весь российский рынок, отмечают в агентстве.

Лидером продаж стал немецкий Mercedes-Benz – в октябре россияне приобрели 3,3 тысячи легковых автомобилей данного бренда. Это на 3% превышает показатели за октябрь 2017 года. Продажи другой немецкой компании – BMW – составили 3,105 тысячи машин, что на 2% выше показателей прошлого года. Замыкает тройку японский автопроизводитель Lexus – продажи этой марки машин составили 1,742 тысячи единиц.

Как сообщает Агентство экономической информации «Прайм», 11 из 14 премиальных брендов в октябре продемонстрировали рост продаж. Отрицательные показатели наблюдались у Lexus (-15%), Cadillac (-5%) и Smart (-78%).

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