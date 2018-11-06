Продажи элитного жилья в Москве за год выросли вдвое

С июля по сентябрь 2018 года в элитных новостройках Москвы продали свыше 150 квартир по договорам долевого участия. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, отмечают аналитики.

В 2017 году было заключено 75 сделок по продаже жилья элит-класса. Спрос на квартиры вырос на 88%, на апартаменты – на 108%. Апартаментов продано в два раза больше, чем квартир – 106 против 45.

Отмечается увеличение спроса на продажи в премиальном сегменте. С июля по сентябрь было продано 724 квартиры и апартамента, что на 43% выше, чем в 2017 году. В премиум-классе вырос спрос на квартиры на 79%, а на апартаменты, наоборот, снизился на 28%.

Покупатели стали чаще выбирать доступное жилье. Бюджет покупки квартиры элит-класса снизился со 110 млн до 101 млн рублей, а апартаментов – с 34 млн до 32 млн рублей. В премиальном сегменте средняя стоимость покупки уменьшилась с 35 млн до 32 млн рублей. Премиальные апартаменты в прошлом году в среднем приобретали за 13 млн рублей, в этом году – за 16 млн рублей, передает «Портал элитной недвижимости».

В целом отмечается увеличение общей суммы сделок в дорогих новостройках. В третьем квартале текущего года 7% всех покупок и 19% вложений в долевое строительство приходились на сегменты «премиум» и «элит».

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