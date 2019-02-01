Проблемные школы под Москвой достроят в короткие сроки

Аварийные школы в Волоколамске планируют достроить в максимально сжатые сроки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Одну из школ намерены ввести в эксплуатацию в 2019 году. Второе образовательное учреждение, которое было признано аварийным, сдадут в 2020 году.

Воробьев рассказал, что власти Подмосковья следят за строительством школ. Сейчас школьники из аварийной школы учатся в других учебных учреждениях. К 1 сентября 2020 учебного года для них откроет двери здание на 550 мест.

Губернатор также отметил, что в 2019 году в московском регионе начнется строительство 49 школ, передает «360». Вместе с этим власти продолжат создавать центры развития учителей, проводить ежемесячные семинары для директоров с целью распространения лучших международных практик.

Ранее сообщалось, что в Красногорске построят современную детскую больницу, которая будет принимать детей со всей страны.