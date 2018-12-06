Проблемы с кожей дадут право на инвалидность в России

Российские врачи предложили разработать критерии инвалидности для пациентов с аутоимунными заболеваниями. По их словам, часто больные даже на поздних стадиях болезни не признаются инвалидами и не имеют права на дорогостоящие лекарства.

Лекарственное обеспечение граждан с хроническими аутоимунными заболеваниями стало предметом обсуждения дерматологов и ревматологов на круглом столе IХ Всероссийского конгресса пациентов. Специалисты обращают внимание органов власти на необходимость непрерывного лечения для данной группы пациентов.

Для достижения хорошего результата необходимо начать терапию как можно раньше, говорят врачи. Зачастую больные с воспалительными заболеваниями кишечника и псориазом даже на поздних стадиях не признаются инвалидами и не получают права на льготное обеспечение лекарствами, отметили в Межрегиональной благотворительной общественной организации «Кожные и аллергические болезни».

Медицинские эксперты указывают, что при достижении положительных результатов льготники теряют статус инвалида и перестают получать препараты, что приводит к ухудшению состояния здоровья. Врачи просят пересмотреть порядок медико-социальной экспертизы для организации непрерывного лечения пациентов с аутоимунными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что около 63% смертей в России связаны с неправильным питанием и употреблением некачественных продуктов.