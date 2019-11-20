Призывников ЮВО осудили за дедовщину

Бывшие российские призывники Касим Темиров и Карабудин Курманаев, которые проходили службу в Буденновском военном гарнизоне, признаны виновными в избиении товарищей.

На суде было установлено несколько эпизодов неуставных взаимоотношений в войсковой части. Так, один раз сослуживец не принес сахар Темирову, после чего его избили. В другой раз призывник вышел покурить, не получив одобрения Темирова, за что «понес наказание».

Кроме того, Темиров «собирал дань» с сослуживцев, в противном случае их избивал. На процессе подсудимые согласились с обвинением, сообщает «Коммерсант».

Касима Темирова приговорили к 2,5 лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 25 тыс. руб. Карабудину Курманаеву назначен год лишения свободы условно.

Как сообщалось ранее, в российской армии до сих пор сохраняется проблема дедовщины. Количество жалоб на казарменное насилие в последние два года только увеличилось.

Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат Александр Передчук, сотрудничающий с организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Он объяснил, что дедовщина не искореняется по нескольким причинам.

Во-первых, проблема осложнилась после внесения поправок в закон «О статусе военнослужащих», которые запрещают солдатам-срочникам использовать мобильные телефоны в воинских частях. Смартфонами продолжают пользоваться нелегально, а записи позволяют раскрывать некоторые преступления.

Во-вторых, не каждый военный обращается в полицию, столкнувшись с насилием, и продолжает терпеть издевательства.

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