В США призвали объявить Россию спонсором мирового терроризма
Американский сенатор-республиканец Кори Гарднер заявил, что пора объявить всему миру о России как о мировом спонсоре терроризма на планете.
В частности, США подозревают Россию в выполнении «акустических атак» американских дипломатов на Кубе и в Китае.
В список стран с приписанным спонсорством терроризма уже входят Иран, КНДР, Судан и Сирия.
Политик уже призывал к этому дважды, в июле (за присоединение Крыма и «вмешательство» в выборы США) и в апреле текущего года (за «завоевание» Грузии и Украины, поддержку Асада, «отравление» Скрипалей), передает «НСН».
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