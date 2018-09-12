В США призвали объявить Россию спонсором мирового терроризма

Американский сенатор-республиканец Кори Гарднер заявил, что пора объявить всему миру о России как о мировом спонсоре терроризма на планете.

В частности, США подозревают Россию в выполнении «акустических атак» американских дипломатов на Кубе и в Китае.

В список стран с приписанным спонсорством терроризма уже входят Иран, КНДР, Судан и Сирия.

Политик уже призывал к этому дважды, в июле (за присоединение Крыма и «вмешательство» в выборы США) и в апреле текущего года (за «завоевание» Грузии и Украины, поддержку Асада, «отравление» Скрипалей), передает «НСН».