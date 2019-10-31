ИГ признала гибель своего главаря и назвала его преемника

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) признала уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Его преемником стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши, сообщает британская телерадиокорпорация «Би-би-си» со ссылкой на подконтрольные боевикам каналы информации.

Напомним, о ликвидации аль-Багдади сообщалось 27 октября. Трамп заявил, что главарь ИГИЛ привел в действие пояс смертника и «от него мало что осталось».

Американские спецназовцы провели идентификационные тесты и убедились, что это был аль-Багдади. В Минобороны РФ усомнились в проводимой американцами операции.