ИГ признала гибель своего главаря и назвала его преемника
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) признала уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.
Его преемником стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши, сообщает британская телерадиокорпорация «Би-би-си» со ссылкой на подконтрольные боевикам каналы информации.
Напомним, о ликвидации аль-Багдади сообщалось 27 октября. Трамп заявил, что главарь ИГИЛ привел в действие пояс смертника и «от него мало что осталось».
Американские спецназовцы провели идентификационные тесты и убедились, что это был аль-Багдади. В Минобороны РФ усомнились в проводимой американцами операции.
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