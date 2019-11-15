Приюты для разведенных мужчин появились в Италии

В Италии стали открываться приюты для разведенных мужчин, которые остались без жилья.

Власти страны причисляют их к «новым бедным», то есть к людям, которые имеют хорошее образование и ранее никогда не относились к низшим слоям населения.

Сегодня в стране в 60% разводов жилье переходит супруге, с которой остаются дети. Кроме того, итальянских мужчин обязывают платить алименты не только детям, но и бывшей жене, чтобы уровень ее привычной жизни не менялся.

После этого немало итальянцев остаются без средств к существованию, многие не могут позволить себе арендовать жилье.

В приютах для разведенных мужчины могут получить психологическую помощь и встретиться с детьми. Жилье в таких пансионатах предоставляется на срок не более года, сообщает «Росийская газета».

Тем временем, в России предложено ужесточить ответственность для родителей за отказ выполнять решение суда о передаче ребенка при разводе или при запрете видеться с ним близким родственникам. В подготовленном законопроекте предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей или арест до пяти суток.

Документ разработан главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Предполагается, что отец, мать или законные представители будут наказываться штрафом за сокрытие местонахождения ребенка после развода, отказ передавать его другому родителю по решению суда или при наличии запрета видеться с родственниками.

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