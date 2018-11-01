Суд привлек к ответственности «Петелинку» за опасные нарушения

Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании штрафа с «Петелинской птицефабрики» в размере 700 тыс. рублей. Россельхознадзор неоднократно выявлял нарушения компанией техрегламентов при производстве продукции.

«Были два варианта — приостановление деятельности, либо административный штраф. Присудили штраф», — рассказали в ведомстве.

Ранее компания «Черкизово», куда входит «Петелинская птицефабрика», уже была привлечена к штрафу в размере 300 тыс. рублей за аналогичное правонарушение. В случае повторения предприятию грозил штраф в размере от 700 тыс. рублей до 1 млн или приостановка деятельности на 90 суток.

Россельзознадзор удовлетворен решением суда и считает его «объективным», пишет РБК.

Компания «Черкизово» по итогам 2017 года стала лидером по производству мяса птицы в России.