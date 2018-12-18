Kia привезет в Россию ряд новых моделей в 2019 году

Kia привезет в Россию ряд новых моделей в 2019 году

Kia готовится в 2019 году привезти в Россию целый ряд новый моделей. Об этом сообщил официальный представитель автомобильного бренда.

Первая премьера Kia – универсал Kia Ceed Sportswagon. Впервые его показали на автосалоне в Москве летом 2018 года. Стоимость новинки объявят ближе к старту продаж. Известно только, что новый Ceed с кузовом хэтчбек стоит от 969 900 рублей. Производитель заявил, что Ceed Sportswagon имеет самый вместительный багажник в своем классе – 625 л.

В первом полугодии россиянам представят флагманский седан K900. Прежде данная модель автомобиля продавалась под названием Quoris. Выпуском машины займется завод «Автотор» в Калининграде. Особенностью автомобиля станет массивная радиаторная решетка, выполненная в фирменном стиле «Нос тигра».

Позже в России дебютирует обновленная версия кроссовера Soul. По сравнению с предыдущей моделью автомобиль увеличился в размерах, но при этом сохранил угловатую форму кузова.

Другой новинкой от Kia станет новая версия Ceed. Она получила название Proceed, рассказывает РБК. Машина была представлена в рамках Парижского автосалона.

Представитель компании отметил, что это не все новинки. Подробности о других премьерах пока держатся в секрете.

В ноябре компания продала в России 21 011 автомобилей. Этот показатель вырос на 30% по сравнению с данными прошлого года. Самым популярным по продажам автомобилем октября стала модель Rio.

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