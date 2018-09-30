Приставы Кургана потребовали долг с мертвого пенсионера
В Курганской области судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении женщины, которая давно умерла. Пенсионерка задолжала государству 200 рублей.
Письмо от приставов получили родственники 105-летней женщины. В документе от 18 сентября говорилось, что женщина должна перечислить в казну 200 рублей госпошлины, которую ей назначил суд.
Родственники обратились к приставам за разъяснениями. Там сказали, что должны были открыть производство сразу после вступления в силу решения суда, однако по каким-то причинам не сделали этого, передает агентство «URA.RU».
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