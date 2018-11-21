Приставать к пассажирам в метро Петербурга теперь наказуемо
Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило штрафы для нелегальных торговцев, прорицателей и попрошаек метро. Законопроект о введении наказания был разработан депутатом Денисом Четырбоком.
За настойчивое желание погадать и попрошайничество предусмотрен штраф в размере 4-5 тыс. рублей. За нелегальную торговлю в метрополитене заставят заплатить в казну 3-5 тыс. рублей.
Для должностных лиц сумма штрафа составит 5-10 тыс. рублей, для юридических – 15-20 тыс. рублей, пишет «Росбалт».
В первой редакции закона предлагалось ввести штрафы за забытые вещи в метро. Четырбок объяснял, что из-за оставленных вещей в Петербурге часто закрывают метрополитен. Позже авторы законопроекта признали, что данная мера негуманна и неэффективна.
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